Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines

Notre journaliste Ma Huiyuan a échangé avec Redouane El Haloui, secrétaire général de la FADB. Il salue la vision de gouvernance IA du Président Xi, adaptée aux besoins africains. Il défend la souveraineté numérique du continent et espère un partenariat technologique gagnant-gagnant avec la Chine sur des IA locales.
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