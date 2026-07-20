Thiès : Massamba Diop déclare sa candidature à la commune de Thiès-Nord et réitère son soutien au PR Diomaye

Le président du mouvement "Masla", Massamba Diop, a annoncé hier sa candidature pour les locales à Thiès-Nord. M. Diop veut ainsi briguer les suffrages les des populations de cette commune pour dit-il, améliorer drastiquement leurs conditions de vie et faire de Thiès-Nord, une localité où il fait bon vivre. En effet, cette décision, il l'a annoncée lors de la cérémonie de remise de diplômes aux 200 jeunes Thiessois formés en topographie, sur fonds propres.

Dans son discours, Massamba Diop a aussi réitéré son soutien au président de la République Diomaye Faye. "Je suis convaincu que réunis autour d'une vision commune, nous pouvons écrire une page de l'histoire de la région de Thiès et du Sénégal en général. Le mouvement Masla, de par ma voix, réitère son engagement à travailler aux côtés du président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Faye".

S'agissant des maires de Thiès, Massamba Diop les invite encore une fois à faire leurs bilans de gestion devant la société civile et la population...