Affaire Ismaïla Madior Fall et Corruption présumée de 10 millions de FCFA : Cheikh Guèye retrouve la liberté après son placement sous mandat de dépôt

Une remise en liberté très commentée



L’entrepreneur Cheikh Guèye est désormais libre de ses mouvements. Selon les informations rapportées par le quotidien Les Échos, le célèbre opérateur économique a bénéficié d’une remise en liberté après avoir été placé sous mandat de dépôt dans une affaire présentée comme un dossier de corruption présumée.



Son cas avait particulièrement retenu l’attention en raison de ses relations difficiles avec Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice. Le journal rappelle que les deux hommes avaient eu des « bisbilles », donnant ainsi une dimension supplémentaire à une procédure judiciaire déjà très suivie.



Une affaire portant sur 10 millions de francs CFA



Cheikh Guèye avait été incarcéré dans le cadre d’une affaire portant sur un montant de 10 millions de francs CFA. D’après Les Échos, cette somme aurait été remise à un juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Le journal présente les faits comme une affaire de corruption présumée. À ce stade, les éléments publiés ne permettent toutefois pas de connaître précisément les circonstances dans lesquelles la somme aurait été transmise, les contreparties qui auraient été recherchées ou la qualification définitive retenue contre l’entrepreneur.



Une première libération aurait été interrompue



Le parcours judiciaire de Cheikh Guèye aurait connu plusieurs rebondissements. Les Échos rapporte que l’opérateur économique avait, dans un premier temps, failli être libéré. Cette perspective aurait cependant été suspendue, sans que les raisons exactes de ce revirement ne soient précisées.



Cette situation avait alimenté les interrogations autour de son dossier. Le quotidien souligne que l’entrepreneur avait été maintenu en détention pour une raison qui n’était pas clairement connue.



La situation semble désormais avoir évolué en sa faveur puisqu’il est à présent libre de ses mouvements.



Une libération à proximité du procès d’Ismaïla Madior Fall



La remise en liberté de Cheikh Guèye intervient alors que le procès de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, doit se tenir devant la Haute Cour de justice.



Les Échos estime que l’entrepreneur pourrait être présent au tribunal à l’occasion de cette audience. Le journal ne précise cependant pas à quel titre il pourrait s’y rendre, ni si sa présence est directement liée à ses différends antérieurs avec l’ancien garde des Sceaux