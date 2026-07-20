Acte IV de la décentralisation : les maires saluent les décisions de Diomaye Faye et réaffirment leur engagement

L'Association des Maires du Sénégal (AMS) a favorablement accueilli les décisions prises par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2026, relatives à l'accélération du processus d'élaboration de l'Acte IV de la décentralisation.

Dans un communiqué, l'AMS se réjouit notamment des instructions présidentielles visant à élaborer un statut de l'élu local et de la mission confiée au Premier ministre d'organiser, avant la fin du mois d'août, des concertations destinées à dégager un consensus sur l'Acte IV de la décentralisation ainsi que sur les pôles territoires.



Selon l'organisation, ces orientations constituent « une réponse forte » aux principales préoccupations exprimées récemment par les exécutifs territoriaux lors de leur rencontre avec le chef de l'État. Les maires adressent ainsi leurs « très sincères remerciements » au président de la République pour son écoute, son ouverture au dialogue et son engagement en faveur d'une décentralisation « davantage concertée et plus efficace ».



L'Association des Maires du Sénégal rend également hommage au ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana. Elle salue le travail mené depuis le lancement de la réforme, mettant en avant une démarche jugée « inclusive et participative », ainsi que la qualité des échanges instaurés avec les élus locaux, qui ont contribué, selon elle, à instaurer un climat de confiance favorable à la recherche de solutions consensuelles.



Enfin, l'AMS réaffirme son entière disponibilité à accompagner le Gouvernement dans la conduite de cette réforme. Elle assure vouloir participer, avec responsabilité, engagement et esprit constructif, aux concertations à venir afin de contribuer à l'élaboration d'un Acte IV de la décentralisation largement partagé, au service du développement des territoires et de l'amélioration des conditions de vie des populations.