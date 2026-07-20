Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille

Une proximité née entre deux maisons familiales



L’affaire se déroule entre une grande maison familiale située au quartier Bagdad, dans la commune de Djedda Thiaroye Kao, et un autre domicile établi à Keur Massar.



Les deux adolescents ne partageraient pas de lien de sang direct, mais seraient parents par alliance. A. F. Thiam, âgé de 17 ans et présenté comme marchand ambulant, circulait régulièrement entre les deux maisons de la famille.



Selon le récit du quotidien, une relation sentimentale clandestine aurait commencé en 2024. La jeune fille était alors âgée de 13 ans et le garçon de 15 ans.



La jeune fille dénonce ensuite des actes imposés



Au fil du temps, la nature de cette relation aurait changé. L’adolescente affirme que le jeune homme l’aurait contrainte à subir des actes sexuels lorsqu’il parvenait à l’isoler.



Elle soutient que les faits se seraient répétés pendant près de deux années. Ces accusations, qui devront être examinées par la justice, n’auraient été révélées à la famille qu’après un événement ayant provoqué une forte inquiétude.



Deux jours d’absence déclenchent l’alerte



Le jeudi 16 juillet, la jeune fille, désormais âgée de 15 ans, aurait quitté brusquement le domicile familial pour retrouver l’adolescent.



Elle serait restée introuvable pendant deux jours, plongeant sa mère et ses proches dans l’angoisse. À son retour, la famille a voulu obtenir des explications sur cette disparition.



Soumise aux interrogations de ses proches, l’adolescente aurait alors raconté l’histoire de la relation et dénoncé l’emprise ainsi que les violences sexuelles qu’elle dit avoir subies.



La mère refuse un règlement interne



La révélation a provoqué une onde de choc au sein de la famille. Selon L’Observateur, certains proches auraient envisagé de régler l’affaire dans le cadre familial, afin d’éviter un scandale et de préserver l’honneur du nom.



La mère de l’adolescente s’y serait formellement opposée. Elle a décidé de saisir les autorités et de déposer une plainte officielle au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.



Une procédure médicale et judiciaire engagée



Une réquisition a été transmise à l’Hôpital Baudouin de Guédiawaye, où la jeune fille a subi un examen gynécologique.



Le quotidien rapporte que cet examen aurait relevé des lésions. Ces constatations médicales font désormais partie des éléments que les enquêteurs et les magistrats devront analyser avec les auditions et les autres pièces du dossier.



A. F. Thiam a été interpellé puis placé en garde à vue. Selon le journal, il devait être présenté au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour des qualifications de viol, pédophilie et détournement de mineure.