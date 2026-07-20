Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille

Un adolescent de 17 ans a été placé en garde à vue après les accusations formulées par sa cousine par alliance, âgée de 15 ans. Selon L’Observateur, l’adolescente affirme avoir subi des violences sexuelles répétées pendant près de deux ans. Une plainte a été déposée par sa mère, qui aurait refusé toute tentative d’arrangement familial.


Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille
Une proximité née entre deux maisons familiales
 
L’affaire se déroule entre une grande maison familiale située au quartier Bagdad, dans la commune de Djedda Thiaroye Kao, et un autre domicile établi à Keur Massar.
 
Les deux adolescents ne partageraient pas de lien de sang direct, mais seraient parents par alliance. A. F. Thiam, âgé de 17 ans et présenté comme marchand ambulant, circulait régulièrement entre les deux maisons de la famille.
 
Selon le récit du quotidien, une relation sentimentale clandestine aurait commencé en 2024. La jeune fille était alors âgée de 13 ans et le garçon de 15 ans.
 
La jeune fille dénonce ensuite des actes imposés
 
Au fil du temps, la nature de cette relation aurait changé. L’adolescente affirme que le jeune homme l’aurait contrainte à subir des actes sexuels lorsqu’il parvenait à l’isoler.
 
Elle soutient que les faits se seraient répétés pendant près de deux années. Ces accusations, qui devront être examinées par la justice, n’auraient été révélées à la famille qu’après un événement ayant provoqué une forte inquiétude.
 
Deux jours d’absence déclenchent l’alerte
 
Le jeudi 16 juillet, la jeune fille, désormais âgée de 15 ans, aurait quitté brusquement le domicile familial pour retrouver l’adolescent.
 
Elle serait restée introuvable pendant deux jours, plongeant sa mère et ses proches dans l’angoisse. À son retour, la famille a voulu obtenir des explications sur cette disparition.
 
Soumise aux interrogations de ses proches, l’adolescente aurait alors raconté l’histoire de la relation et dénoncé l’emprise ainsi que les violences sexuelles qu’elle dit avoir subies.
 
La mère refuse un règlement interne
 
La révélation a provoqué une onde de choc au sein de la famille. Selon L’Observateur, certains proches auraient envisagé de régler l’affaire dans le cadre familial, afin d’éviter un scandale et de préserver l’honneur du nom.
 
La mère de l’adolescente s’y serait formellement opposée. Elle a décidé de saisir les autorités et de déposer une plainte officielle au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.
 
Une procédure médicale et judiciaire engagée
 
Une réquisition a été transmise à l’Hôpital Baudouin de Guédiawaye, où la jeune fille a subi un examen gynécologique.
 
Le quotidien rapporte que cet examen aurait relevé des lésions. Ces constatations médicales font désormais partie des éléments que les enquêteurs et les magistrats devront analyser avec les auditions et les autres pièces du dossier.
 
A. F. Thiam a été interpellé puis placé en garde à vue. Selon le journal, il devait être présenté au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour des qualifications de viol, pédophilie et détournement de mineure.
Autres articles
Lundi 20 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall suite à son entretien avec Diomaye Faye : « Nous avons eu un entretien convivial et constructif »

Macky Sall suite à son entretien avec Diomaye Faye : « Nous avons eu un entretien convivial et constructif » - 20/07/2026

Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal

Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal - 20/07/2026

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège - 20/07/2026

Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo

Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo - 20/07/2026

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL - 20/07/2026

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu - 20/07/2026

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France - 20/07/2026

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines - 20/07/2026

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef:

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef: " ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef"( Baye Mbaye Niasse). - 19/07/2026

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral »

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral » - 19/07/2026

Championnat regional de Takewondo : Dakar designe ses champions et prépare la relève olympique

Championnat regional de Takewondo : Dakar designe ses champions et prépare la relève olympique - 19/07/2026

La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique

La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique - 19/07/2026

Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi

Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi - 19/07/2026

Sommet de la Cedeao à Freetown:

Sommet de la Cedeao à Freetown: " l'heure n'est plus aux constats mais à l'action...", Pr Bassirou Diomaye Faye - 19/07/2026

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar - 19/07/2026

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication - 19/07/2026

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes - 19/07/2026

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA - 19/07/2026

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye)

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye) - 19/07/2026

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara - 19/07/2026

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial - 19/07/2026

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana - 19/07/2026

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection...

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection... - 19/07/2026

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents”

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents” - 19/07/2026

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation - 19/07/2026

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall :

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall : "Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal" (Djibril Bâ) - 19/07/2026

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry - 18/07/2026

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics - 18/07/2026

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs »

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs » - 18/07/2026

RSS Syndication