Royaume-Uni : Andy Burnham devient Premier ministre et succède à Keir Starmer

Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. Le travailliste Andy Burnham a pris ses fonctions ce lundi 20 juillet 2026, succédant à Keir Starmer, deux ans seulement après l’arrivée triomphale de ce dernier à Downing Street. L’ancien maire du Grand Manchester, surnommé le « roi du Nord », devient ainsi le septième Premier ministre britannique en dix ans, dans un pays marqué par une défiance grandissante envers ses représentants politiques.







Élu quasiment à l’unanimité à la tête du Labour le 17 juillet, avec le soutien d’environ 95 % des députés travaillistes, Andy Burnham a prononcé un discours de prise de fonction axé sur le rassemblement du pays et la décentralisation. Il a affirmé vouloir donner un peu de répit aux Britanniques, durement éprouvés par une croissance atone, l’inflation et une dette publique préoccupante. Le nouveau chef du gouvernement a affirmé que le Royaume-Uni devait démontrer sa capacité à retrouver la stabilité, présentant cet objectif comme le défi central de son mandat.







À 56 ans, celui que l’on surnomme le « roi du Nord » entend se démarquer de son prédécesseur en multipliant les annonces fortes : un vaste plan de logements sociaux présenté comme le plus ambitieux depuis la Seconde Guerre mondiale, des projets de nationalisation partielle, ainsi qu’un renforcement du contrôle public régional sur des services essentiels comme l’eau, l’énergie et les transports, sur le modèle du réseau de bus qu’il avait développé à Manchester. Il a également annoncé un plan décennal de réindustrialisation du pays, entendant corriger ce qu’il considère comme les erreurs de la désindustrialisation entamée dans les années 1980. Ce plan prévoit notamment la réouverture de nouvelles plateformes pétrolières en mer du Nord et la création d’un secrétariat d’État dédié à l’intelligence artificielle, une première au Royaume-Uni.







Keir Starmer, qui avait annoncé sa démission en juin, a quitté ses fonctions lors d’un ultime discours devant le 10 Downing Street, se disant fier du travail accompli et estimant laisser un pays plus fort et plus juste. Reste à savoir si Andy Burnham parviendra à concrétiser des promesses jugées ambitieuses par certains observateurs, qui redoutent qu’un défaut de résultats rapides ne transforme cet élan d’espoir en nouvelle déception pour les Britanniques.

