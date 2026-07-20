Proximité avec Bassirou Diomaye Faye : Capitaine Touré, Abdoulaye Niane et Ndèye Fatou Mbodj se positionnent

La rencontre a aussi servi de cadre à plusieurs responsables pour afficher plus clairement leur proximité avec Bassirou Diomaye Faye.
Les Échos cite notamment le directeur général de l’Agence de sécurité de proximité, Seydina Oumar Touré, ainsi que le nouveau directeur général de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Abdoulaye Niane.
L’administratrice du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Ndèye Fatou Mbodj, était également présente. Le quotidien décrit une intervention claire et assumée de sa part aux côtés du chef de l’État.
Ces présences sont interprétées comme des signaux politiques dans un contexte où plusieurs responsables de l’administration et de la majorité sont appelés à préciser leur positionnement.
Les Échos cite notamment le directeur général de l’Agence de sécurité de proximité, Seydina Oumar Touré, ainsi que le nouveau directeur général de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Abdoulaye Niane.
L’administratrice du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Ndèye Fatou Mbodj, était également présente. Le quotidien décrit une intervention claire et assumée de sa part aux côtés du chef de l’État.
Ces présences sont interprétées comme des signaux politiques dans un contexte où plusieurs responsables de l’administration et de la majorité sont appelés à préciser leur positionnement.
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