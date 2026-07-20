Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France


Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema entame ce lundi 20 juillet 2026 une visite d’État en France, à la tête d'une délégation de plus de 80 membres composée de ministres, d'hommes d’affaires et des journalistes. Il sera reçu ce lundi par son homologue Emmanuel Macron au palais de l’Élysée. La visite est placée sous le signe de l’économie et du rééquilibrage des relations bilatérales.

Selon la présidence gabonaise, le suivi des accords conclus à Libreville en novembre 2025 lors du dernier séjour au Gabon d'Emmanuel Macron sera au cœur des échanges entre les deux présidents, à Paris, ce lundi 20 juillet 2026, explique notre correspondant au Gabon, Yves-Laurent Goma.

Depuis plusieurs mois, Libreville met la pression sur la transformation locale de son manganèse, exploité par Comilog, filiale du groupe français Eramet. Les autorités gabonaises ont fixé un ultimatum : d’ici janvier 2029, tout le minerai devra subir une première transformation locale avant exportation.

Si Paris se dit favorable au principe, des discussions sont en cours pour assouplir le calendrier, jugé trop contraignant au regard des investissements nécessaires, notamment dans les infrastructures industrielles et énergétiques. « C'est l'objet de ce déplacement du président de la République », a insisté le porte-parole du président Oligui Nguema en fin de semaine dernière.
 

L'avenir de la base militaire de Libreville au programme des échanges

Autre point qui devrait être abordé dans les discussions : l’accord signé avec Suez pour l’approvisionnement en eau potable à Libreville. Un an après, les blocages s’accumulent. La France appelle au respect des engagements pris, évalués à 120 milliards de francs CFA.

Sur le plan militaire, le Gabon demande un désengagement accru des forces françaises. Il réclame notamment le titre foncier du Camp de Gaulle, ancienne base de l’armée française au Gabon, et sa rebaptisation. À terme, la coopération militaire devrait se limiter à la formation. Enfin, le Gabon assume une diversification de ses partenaires extérieurs notamment la Chine, la Turquie ou l’Inde. Paris reste cependant le principal partenaire diplomatique du Gabon.

 

La dette gabonaise, autre sujet brûlant

Et si elle n'est pas évoquée officiellement, la dette du Gabon sera un autre sujet de taille, rappelle également notre journaliste Charlotte Cosset. Cette dette dépasse 70% du PIB.

Libreville a lancé un audit complet dont les résultats sont attendus dans le courant du mois de juillet. Dans le même temps, le Gabon cherche à conclure un programme avec le FMI. Pourtant, fin juin, une source au sein de l'institution notait qu'un certains nombre de documents n'avaient pas encore été transmis.

Une solution financière négociée avec les institutions internationales est encouragée par la France, qui préside également le Club de Paris, organisation de créanciers en charge de trouver des solutions pour les pays débiteurs en difficulté. Aujourd'hui, la dette gabonaise inquiète dans la sous-région. Elle pèse sur les équilibres de change et fait planer un risque d'instabilité du Franc CFA.

Les avocats de l'opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze appellent la France à agir pour sa libération

Mais la visite d'État du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema fait également débat. Les avocats de l'ex-Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilie-By-Nze, principal opposant politique gabonais derrière les barreaux depuis trois mois. En détention préventive, il avait été arrêté pour des faits présumés d'escroquerie qui remonte à 2008. Ses avocats dénoncent un dossier judiciaire vide et souhaitent que la France réagissent pour faire respecter ses droits fondamentaux.

« La France, membre du Conseil de sécurité des Nations unies, est aussi tenue de jeter un regard sur l'état des droits individuels et des libertés publiques, un peu dans le monde, et singulièrement aussi auprès de ses amis, explique Thierry Nguia l'un des avocats de l'ex-Premier ministre. C'est au regard de cette situation que nous sollicitons effectivement aussi bien de la France que du Gabon, des deux autorités, qu'elles puissent œuvrer à ce que les droits de notre client soient respectés et que sa libération soit effective. »

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Lundi 20 Juillet 2026
RFI



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