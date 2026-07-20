hiès/ Canal de Nguinth- libération des emprises et réalisation de l'infrastructure: Le ministre annonce la mise en place d'un comité technique


Dans le cadre de sa tournée nationale de suivi des opérations de prévention et de gestion des eaux pluviales, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la cité du rail.
 
Cette visite lui a permis de se rendre au niveau des lieux les plus sensibles de la ville. " Nous avons été au niveau de Mbambara où l'Onas est en train de réaliser une station très importante qui va considérablement soulager cette localité et les environs. J'ai donné des instructions fermes pour que le travail soit terminé d'ici le 31 juillet pour que dès la prochaine pluie que cette infrastructure puisse soulager les populations. Nous avons été ensuite au niveau de Thiès-Est pour visiter le Dalot de Sampathé. Je saisis aussi l'occasion pour encore une fois encourager et soutenir les populations[...]. Nous allons tout faire pour soulager l'écoulement des eaux en amont comme en aval du rail pour que les populations en amont soient soulagées mais pour que l'eau qui serait passée en aval soit aussi drainée", a-t-il déclaré.
 
Visite au niveau du canal de Nguinth 
 
" Nous avons fini la visite ici au niveau de Nguinth, un canal très important dont j'avais entendu parler. J'avais déjà fait une visite il y a 2 ans à d'autres endroits de ce canal. Je veux dire que les maires et le gouvernement m'ont toujours informé de ce problème. Et j'avais déjà d'ailleurs envoyé une équipe sur place et le directeur de la prévention des inondations était ici, m'a fait un rapport et je lui ai demandé d'anticiper et d'agir rapidement pour le reprofilage du canal. Ce qui peut être fait pour cette année avant l'hivernage c'est en cours ce travail. On n'a pas attendu ma visite pour le démarrer. Nous avons anticipé au moment où je vous parle le travail de reprofilage est en cours. Nous allons l'améliorer pour faciliter l'écoulement des eaux sur le canal.[...]", a laissé entendre.
 
Mise en place d'un comité technique et libération des emprises 
 
" [...]. Pour toutes les maisons qui ont été déjà indemnisées dans le cadre d'un autre projet nous allons poser les actes nécessaires. J'ai donné des instructions à Monsieur le gouverneur, il agira en étroite collaboration avec le maire de la commune pour pouvoir prendre les mesures administratives et légales nécessaires afin de libérer la voie d'eau et permettre à l'écoulement de se faire naturellement. 
 J'ai mis en place un comité qui sera placé sous l'autorité de Monsieur le gouverneur qui va impliquer l'ensemble des communes, les structures du ministère, les sapeurs-pompiers, les chemins de fer[...], qui fera un plan d'actions qui sera suivi pour lever les moyens et concevoir le projet nécessaire sur ce canal...C'est une priorité! Le gouvernement est saisi, je veux vraiment m'engager auprès des populations pour leur dire que leurs doléances ont été entendues. Nous avons toujours été de leur côté et nous allons continuer à le faire...", a-t-il conclu.
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Lundi 20 Juillet 2026
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