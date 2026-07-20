Quand Karpowership transforme le sport en levier d’impact social à Gorée


Quand Karpowership transforme le sport en levier d’impact social à Gorée
Dans le cadre de son engagement continu en faveur du développement de la jeunesse et de l’implication communautaire, Karpowership, à travers la Fondation One World Karadeniz, a organisé une initiative sportive sur l’île de Gorée, réunissant les équipes
féminine et masculine de l’École de Football Coumba Castel. L’événement a mis à l’honneur le rôle du sport dans l’autonomisation des jeunes et a été marqué par la remise d’équipements destinés à soutenir le programme d’entraînement de l’école. Organisée sur l’île de Gorée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette initiative illustre l’engagement de Karpowership en faveur de la création d’un impact social durable, à travers l’investissement dans la jeunesse et le soutien à un club local qui offre aux jeunes de l’île un environnement positif et structuré leur permettant de grandir grâce au sport.


Le football, un vecteur de cohésion et d’appartenance

L’École de Football Coumba Castel réunit des équipes féminine et masculine et joue un rôle important dans la promotion de la discipline, de l’esprit d’équipe, de la confiance en soi et de l’inclusion à travers le football. Afin de soutenir les activités de l’école, Karpowership a fait don d’un ensemble complet d’équipements sportifs, comprenant notamment des maillots personnalisés, des gants de gardien, des protège-tibias, des ballons officiels ainsi que du matériel d’entraînement collectif. Cette contribution vise à améliorer les conditions d’entraînement et à fournir aux jeunes athlètes les équipements dont ils ont besoin pour continuer à développer leur potentiel.

Pour Karpowership, le sport joue un rôle essentiel dans la promotion de la discipline, de l’esprit d’équipe, de la confiance en soi et de l’épanouissement personnel, tout en offrant aux jeunes la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. À travers cette initiative sur
l’île de Gorée, l’entreprise entend promouvoir ces valeurs, encourager les jeunes talents et renforcer son engagement auprès des communautés locales.

Commentant cette initiative, Ahmadou Kane, Responsable des Ressources Humaines de Karpowership Sénégal, a déclaré :  « En tant que partenaire de long terme au Sénégal, nous sommes convaincus que notre rôle va au-delà de la fourniture d’une électricité fiable. Soutenir les jeunes à travers l’éducation, le sport et les initiatives communautaires constitue une composante importante de notre engagement à long terme envers le pays. Nous sommes fiers de soutenir aussi bien le football féminin que masculin à travers l’École de Football Coumba Castel, et nous espérons que cette initiative encouragera chaque jeune athlète à continuer de poursuivre ses ambitions, sur le terrain comme en dehors. »

L’engagement de long terme de Karpowership au Sénégal

Au-delà de cette initiative, Karpowership poursuit le développement de ses investissements communautaires au Sénégal à travers la Fondation One World Karadeniz, en mettant l’accent sur l’éducation et le développement de la jeunesse, l’autonomisation des femmes et le développement communautaire.

Au fil des années, l’entreprise a mis en œuvre un large éventail d’initiatives visant à répondre aux besoins locaux et à créer une valeur sociale durable, parallèlement à sa contribution à la sécurité énergétique du pays.
Ces initiatives comprennent notamment la rénovation d’infrastructures et la réalisation de projets en faveur du développement de la jeunesse au sein de SOS Villages d’Enfants, ainsi que le soutien apporté à l’Hôpital d’Enfants Albert Royer, contribuant au renforcement des services de santé destinés à environ 85 000 patients pédiatriques chaque année. Elles incluent également diverses actions d’engagement communautaire menées à travers le pays.

À travers ses investissements dans l’éducation, la santé, le sport et le développement communautaire, Karpowership continue de renforcer son partenariat de long terme avec les communautés locales, tout en contribuant au développement durable du Sénégal.
 
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Lundi 20 Juillet 2026
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