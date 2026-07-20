Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré)


Parti présidentiel : « Le nom sera connu samedi prochain lors d’une assemblée générale constitutive » (Aminata Touré)

Le nom du futur parti présidentiel sera connu samedi prochain, à l’occasion d’une assemblée générale constitutive. L’annonce a été faite par Aminata Touré, superviseure générale de la Coalition Diomaye Président, à l’issue d’une réunion de la conférence des leaders de la coalition consacrée à la structuration de la nouvelle formation politique.

 

Cette assemblée générale constitutive se tiendra le samedi 25 juillet à partir de 14 heures sur l’esplanade du King Fahd Palace. Les leaders de la coalition y adopteront officiellement les textes fondateurs de la nouvelle formation et en dévoileront le nom au grand public. Cette étape marque un tournant dans le processus de structuration engagé depuis plusieurs mois par Aminata Touré, à qui le président Bassirou Diomaye Faye a confié la mission de fédérer ses soutiens autour d’un parti politique à part entière, sur fond de rupture consommée avec Ousmane Sonko et Pastef.

 

Le grand congrès du parti, qui devait initialement se tenir le 8 août au Dakar Arena, a quant à lui été reporté. Selon Aminata Touré, cet événement pourrait désormais se tenir au stade Abdoulaye Wade, une fois la saison des pluies achevée. Une tournée nationale est par ailleurs annoncée pour installer les structures du futur parti à travers les régions et mobiliser les militants sur l’ensemble du territoire.

 

La superviseure générale de la coalition a également tenu à clarifier les règles d’appartenance à la nouvelle formation, appelant l’ensemble des partis et mouvements membres de la Coalition Diomaye Président à rejoindre pleinement le futur parti, sans double allégeance possible avec d’autres structures politiques.

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