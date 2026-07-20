Plage de Gadaye : deux hommes placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature »

Une intervention déclenchée par un renseignement



L’opération s’est déroulée dans la nuit du 18 au 19 juillet.



Selon Libération, les forces de l’ordre exploitaient une information faisant état de pratiques qualifiées d’« actes contre nature » sur les plages relevant du ressort de Guédiawaye.



Les éléments de la Brigade de recherches se sont alors rendus sur la plage de Gadaye pour effectuer une surveillance et vérifier les renseignements reçus.



Deux hommes surpris vers 4 heures du matin



Aux environs de 4 heures, les enquêteurs ont découvert deux individus dans une position considérée comme particulièrement suspecte.



Les personnes interpellées sont Modou Cissé, âgé de 26 ans, se présentant comme commerçant et domicilié à Gadaye, et Ousmane Bèye, âgé de 28 ans, receveur et habitant le même quartier.



Ils ont été conduits au commissariat pour être interrogés sur les raisons de leur présence sur la plage à cette heure.



Une première version évoquant une baignade



Dans un premier temps, les deux hommes ont affirmé qu’ils s’étaient rendus sur place pour se baigner.



Les policiers ont toutefois procédé à une palpation de sécurité.



Cette opération aurait permis de retrouver un préservatif sur Modou Cissé, indique Libération.



Les deux hommes ont ensuite été interrogés plus longuement au commissariat.



Le parquet ordonne l’ouverture d’une enquête



D’après le journal, les mis en cause ont, au cours de leur interrogatoire, déclaré être homosexuels.



Le procureur près le tribunal de grande instance de Guédiawaye a été informé de la situation.



Le parquet a donné instruction aux enquêteurs d’ouvrir une procédure. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour des faits qualifiés d’« acte contre nature ».