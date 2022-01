LOCALES À BAMBEY / El Hadj Dia aborde le dernier virage et assure que l’opposition est désormais isolée.

À cinq jours des élections locales, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey a décidé d’appuyer sur l’accélérateur pour faire le plein. Selon El Hadj Abdoulaye Dia, choisi comme directeur de campagne par les candidats au niveau de la commune et du département, le dernier virage devra être abordé avec énergie et engouement pour définitivement isoler l’opposition et annuler ses chances d’exister un tant ait peu le 23 janvier prochain.

En meeting dans la commune de Bambey au niveau du quartier Waddé- Dioméne- Mboubéne, l’ambassadeur itinérant a salué la présence des populations et leur engagement. Il saluera aussi les soutiens de Serigne Fallou Mbacké Transitaire et de Doro Guèye de Xippil Xol. Benno a présenté Gana Mbaye dans la commune et Babacar Ndiaye dans le département.