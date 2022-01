L'opérateur Free Money lance son nouveau service LEBALMA

Dans le cadre de son programme accessible à tous, Free Money a lancé aujourd'hui son nouveau service, un point Nano Crédit « LEBALMA », fruit d'un partenariat entre Free Money et Cofina . Ce nouveau service permet à tous les clients d' avoir accès à un crédit sans se déplacer.



Étant un levier incontournable pour se projeter dans le futur, le service LEBALMA représente un pas vers l'inclusion financière et continue d'avancer dans l'innovation, selon ces derniers. À propos de ce nouveau produit, le directeur général de Free au Sénégal, Mamadou Mbengue, pense que « cette offre est une étape parmi de nombreuses autres dans le chemin de l'innovation que Free a emprunté depuis son arrivée au Sénégal. »



Ainsi, grâce à sa plateforme technique, Free Money garantit une disponibilité et un accès facile à son service. Ce nouveau service va de 50.000 à 300.000 Francs avec une durée de remboursement de 1 mois avec des taux d'intérêt préférentiels...