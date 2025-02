L'honorable député Mbaye Dione interpelle le ministre des Finances et du Budget sur la situation inquiétante de la dette intérieure qui asphyxie le secteur bancaire

Ce mardi, les députés ont examiné et adopté à l'unanimité deux projets de loi portant sur la réglementation du secteur bancaire et du secteur de la microfinance.



En marge de cette séance plénière, l'honorable député Mbaye Dione a interpellé le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, sur la situation de la dette intérieure, qui asphyxie le secteur bancaire et contribue à retarder la relance de l'activité économique. À cet effet, le député Mbaye Dione a suggéré au ministre de trouver une solution en collaboration avec la corporation bancaire afin de restructurer cette lourde dette sous forme de titres refinançables par la Banque centrale. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les banques pourraient être plus aux normes et en mesure d'octroyer de nouveaux financements, directs et indirects, à l'État. Ces financements pourraient notamment soutenir la campagne agricole, les infrastructures routières et universitaires, qui sont actuellement à l'arrêt depuis l'avènement du nouveau régime.