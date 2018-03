L’ex député Cheikhou Oumar Sy clashe Youssou Ndour : « Sa déception est superficielle et n'est basée sur aucun argument solide »

Le ministre conseiller Youssou Ndour occupe la moitié des « Unes » de la presse ce matin après sa sortie où il clame sa déception de son compagnonnage avec Macky Sall. Mais une « déception juste superficielle, basée sur aucun argument solide » l’a clashé l’ancien député Cheikhou Oumar Sy. Les arguments avancés par le roi du mbalakh pour exprimer sa déception, selon lui, sont « trop légers ».

« Quand Youssou Ndour dit qu'il « est déçu », il y a de quoi être dubitatif. La position de Serigne Mansour Sy Djamil sur la gouvernance de l'actuel régime est basée et argumentée par une expérience parlementaire où il a eu des positions claires et sans équivoque ( y compris moi-même) qui nous a valu un compagnonnage difficile avec BBY ( nous étions entrés à l'Assemblée nationale avec un manifeste). Par contre sous le magistère du PR. Macky Sall, Youssou Ndour a bénéficié ( aussi bien avec les régimes passés) de tous les privilèges possibles. Au delà de son passage éphémère en tant que Ministre, il a été au cœur de toutes les actions publiques de l'État et même des fois il a ravi la vedette au chef de l'Etat à cause de sa stature internationale. Je ne lui enlève en rien ce mérite qu'il a mis des années à construire et je respecte l'homme pour cela. Mais les arguments qu'il avance pour dire qu'il est déçu sont trop légers. Il a battu campagne pour le OUI, en utilisant ses propres médias privés, lors du référendum qui était un moment décisif pour notre pays. Il l'a refait lors des législatives où il s'est rendu compte que sa notoriété musicale n'a rien â voir avec la politique. Dakar ne lui appartient pas. Sa posture politique lui a permis de placer ses proches » a dit Cheikhou Oumar Sy.

Il poursuit en notant que cette déception est donc superficielle et n'est basée sur aucun argument solide et sa télévision et sa Radio ont fini par usurper le rôle de la RTS « et cela est dû à sa position auprès du PR. 2012 ne sera pas 2019. Feke bolewouniou ci ».

Pour finir et sur la caisse d’avance de la mairie de Dakar Cheikhou Oumar Sy de noter que les sénégalais veulent un Sénégal Juste pour Tous. « Et tel sera le cœur du débat quel que soit le candidat qui va se présenter. Pour la caisse d'avance, il fallait le dire aux sénégalais lors de l'arrestation du Maire Khalifa Sall, mais pas après avoir laissé l'homme subir cette injustice politique »