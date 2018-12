L'association islamique pour servir le soufisme appelle toutes les confréries religieuses à lutter ensemble contre les dérives de la mondialisation

Œuvrant pour l'unité et l'unification des confréries religieuses au Sénégal, mais aussi pour la préservation de l'idéologie soufi, plus que jamais menacée dans le contexte mondial actuel marqué par la mondialisation et ses impacts négatifs, l'association islamique pour servir le soufisme (AIS) dirigée par Serigne Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ, s'érige en bouclier contre ces menaces externes.



Par ailleurs, ladite association joue un rôle de lanceur d'alerte afin d'impliquer toutes les sphères religieuses ainsi que l'opinion publique dans une lutte efficiente contre les dérives dues à la mondialisation.

En outre, l'Association islamique pour servir le soufisme exhorte les populations et la classe politique sénégalaise à répondre massivement à l'appel du khalife général des mourides ce jeudi 20 Décembre 2018, date d'inauguration de l'autoroute ila Touba; un acte patriotique qui devrait prévaloir sur les tendances partisanes ou individuelles...