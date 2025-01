L’art de fêter les mots

La réponse du Premier ministre sénégalais à Emmanuel Macron a été succulente. Elle est venue soulager les bouches ouvertes par l’effet d’ébahissement que les propos irrespectueux du président français ont provoqués.



Macron est un président hautain. Il manque de courtoisie et de modestie face aux États africains, partenaires indispensables d’une France importatrice de ressources et fouineuse de marchés.



Il n’a pas encore compris que l’Afrique a changé de perception et de vision dans ses relations avec la France parce que les Africains l’ont décidé.



Le Premier ministre sénégalais qui a usurpé les fonctions du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye en foulant au pied le parallélisme des formes a sorti les mots qu’il fallait pour faire comprendre à Macron qu’il avait tout faux en se mettant sur son piédestal de paternaliste.



Reconnaissons que le Premier ministre sénégalais est quand même fort dans la course aux mots. Pour l’instant, il s’abonne absent dans celles des actes et s’y perd quand il y est présent.



Macron a reçu de belles réponses et de belles leçons partagées par les africains et théorisées par les peuples.



C’était bien dit, bien rapporté. Maintenant travaillez à bien faire. Stoppez cette manie à fêter les mots. Prouvez votre patriotisme par des actes.



Le temps passe et les assiettes se creusent de plus en plus.



Thierno Bocoum

Président AGIR