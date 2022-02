L'UNAPEES dans les rues pour exiger la reprise des enseignements et apprentissages

Malgré le cri de cœur des élèves, l'école sénégalaise tarde toujours à se relever. Une situation qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves et les pousse à prendre les choses en main. C'est dans ce cadre que l'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (UNAPEES) a organisé un rassemblement ce samedi 12 février, à la place de l'Obélisque pour attirer l'attention et interpeller l’État pour la recherche de consensus vivables pour le respect du droit de l'apprentissage des enfants. Il lance aussi un appel aux enseignants à mettre un terme au boycott qui n'engendre que des répercussions négatives sur les élèves.