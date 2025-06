L'Iran va faire "regretter" à Israël son attaque massive (président)

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré vendredi que son pays ferait "regretter" à Israël son attaque massive contre l'Iran qui a ciblé notamment des sites nucléaires.



"La nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime, et la réponse légitime et puissante de la République islamique d’Iran fera regretter à l’ennemi son acte insensé", a déclaré M. Pezeshkian dans une allocution vidéo diffusée à la télévision d’État.