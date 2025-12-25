Casamance : visite de courtoisie du président Bassirou Diomaye Faye au roi de Calobone, Koudiossobo Diatta

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, ce mercredi 24 décembre une série de visites de courtoisie auprès des autorités religieuses et coutumières de la Casamance, dans le cadre de son séjour dans la région. Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche visant à solliciter leurs prières pour le renforcement de la paix en Casamance et sur l’ensemble du territoire national, tout en recueillant leurs conseils et doléances.



C’est dans cet esprit que le Chef de l’État s’est successivement entretenu avec le roi d’Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou, le roi de Calobone, Koudiossobo Diatta, ainsi qu’avec l’imam ratib d’Oussouye. Ces échanges se sont déroulés dans un climat empreint de respect des traditions, de dialogue et de considération mutuelle.



Selon une note de la Présidence de la République, ces visites traduisent l’attachement du président Bassirou Diomaye Faye aux autorités coutumières et religieuses, reconnues comme des acteurs majeurs de la stabilité, du vivre-ensemble et de la consolidation d’une paix durable en Casamance.

