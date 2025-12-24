Veille de Noël en Casamance : le message du président Diomaye Faye aux Forces de défense et de sécurité

Présent en Casamance depuis le 20 décembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a partagé, à la veille de Noël, des moments de communion avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), à Basséré, au sud de Nyassia.



Des instants de proximité et de reconnaissance, immortalisés par des images, témoignant du lien fort entre le Chef de l’État et les hommes et femmes en uniforme.



Dans un message adressé aux Forces armées sur X, le président Diomaye Faye a expliqué le sens de cette rencontre en cette période de fêtes de fin d’année. « En cette période de fêtes de fin d’année, j’ai tenu à partager un moment de communion avec nos Forces armées, à Basséré, au sud de Nyassia, afin de leur témoigner le soutien et la reconnaissance de toute la Nation », a-t-il déclaré.



Le Chef de l’État a également rappelé la portée du devoir républicain qui unit les autorités et les forces de sécurité au service des populations.

« Être aux côtés de celles et ceux qui veillent chaque jour sur la sécurité du pays et demeurer attentif aux épreuves qui frappent notre peuple relèvent d’un même devoir, servir le Sénégal avec humanité et engagement », a-t-il souligné.

