La LONASE à la Fidak : "Un acteur clé de l'économie Sénégalaise..."(DG Toussaint Manga)

La Loterie Nationale Sénégalaise a organisé un panel ce mercredi 24 décembre 2025, au CICES, sous la présence de son directeur général, Toussaint Manga, sur le thème "Lonase et ses filiales : Quelles perspectives ?"

Toussaint Manga souligne que l'entreprise est une société parapublique rattachée au ministère des Finances et du Budget, qui vise à diversifier ses ressources et à contribuer significativement à l'économie nationale.



L'institution a créé trois filiales : une filiale immobilière, une filiale financière et une filiale centre d'appel. L'objectif est de diversifier les ressources et de contribuer à l'économie nationale. La filiale immobilière est engagée dans des projets de construction de villas et d'immeubles, ainsi que dans la vente de terrains à Dakar.





L'entreprise a contribué à hauteur de 5 milliards de francs CFA à l'appel d'épargne de l'État en une année, dont 2 milliards pour le premier appel et 3 milliards pour le deuxième. En terme de dividendes, elle a versé 600 millions de francs CFA en 2024 et 1 milliard de francs CFA en 2025 à l'État du Sénégal, indique le directeur général.





Le directeur Général, Toussaint Manga souligne que "La LONASE est une société qui doit contribuer de façon significative à l'économie nationale. Nous travaillons à faire bouger tous les leviers qui permettront à la LONASE d'être une entreprise qui contribue régulièrement au financement des projets de l'État du Sénégal."



Ainsi, il est annoncé un recrutement de 65 agents pour renforcer l'équipe et atteindre les objectifs. L'entreprise a également régularisé 65 agents l'année passée et prévoit de régulariser 65 autres agents cette année, selon Toussaint Manga qui affirme : "Nous avons une grande vision pour la LONASE, qui est de se positionner comme un acteur clé de l'économie sénégalaise."

