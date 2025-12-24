Lutte contre la délinquance à Dakar : deux réseaux criminels démantelés à Keur Massar et en centre-ville

Dans le cadre du renforcement des opérations de lutte contre la criminalité urbaine, les Brigades de Recherches de Dakar et de Keur Massar ont mené, le mardi 23 décembre 2025, des interventions coordonnées ayant permis le démantèlement de réseaux criminels actifs dans le trafic de drogue et les vols organisés.À Keur Massar, l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de drogue au niveau du garage malien de Mbao, tenu par des ressortissants de nationalité étrangère, a conduit la Brigade de Recherches de Keur Massar à déclencher une intervention ciblée.L’opération s’est soldée par l’interpellation de dix (10) individus, poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.Les fouilles et perquisitions effectuées sur les lieux ont permis la saisie de :• 120 cornets de kush ;• 200 grammes de kush ;• 800 000 francs CFA en numéraire ;• deux (02) motos présumées utilisées pour les activités illicites.Parallèlement, à Dakar, les éléments de la Brigade de Recherches ont procédé à l’interpellation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion et recel, suite à une plainte déposée par une victime.Les investigations approfondies ont permis d’identifier les mis en cause, retrouvés en possession de bijoux et objets de valeur déclarés volés dans un immeuble, environ un mois auparavant.Les enquêteurs ont saisi :• Deux (02) montres d’une valeur estimée à dix millions (10 000 000) de francs CFA ;• Un bracelet ;• Une paire de boucles d’oreilles ;• Trois (03) chaînes, toutes identifiées comme provenant du cambriolage survenu au 7ᵉ étage du même immeuble.