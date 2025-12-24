Diamaguène : deux voleurs à moto interpellés après un vol à l’arraché en plein jour


Diamaguène : deux voleurs à moto interpellés après un vol à l’arraché en plein jour
 
Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus pour vol à l’arraché commis en réunion avec usage de moyen roulant, à la suite d’un acte délictueux perpétré aux abords du foirail de Diamaguène.
 
Les faits se sont déroulés lorsqu’un des suspects est descendu d’une moto conduite par son complice pour arracher violemment le téléphone portable d’une victime qui se trouvait sur le trottoir. Surprise mais déterminée, la victime a aussitôt réagi avec l’aide de passants.
 
Pris de panique face à la mobilisation des témoins, le conducteur de la moto a réussi à prendre la fuite, abandonnant son complice sur les lieux. Après une course-poursuite, ce dernier a été maîtrisé et conduit au poste de police, le téléphone volé retrouvé en sa possession.
 
Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque. L’exploitation de ses déclarations et les investigations menées ont permis d’identifier puis d’interpeller son acolyte à son domicile, toujours à Diamaguène. Celui-ci assurait la conduite de la moto au moment des faits.
 
Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les mêmes chefs d’inculpation. La moto utilisée pour commettre l’infraction a été saisie et consignée au poste de police dans le cadre de la procédure.
Autres articles
Mercredi 24 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Veille de Noël en Casamance : le message du président Diomaye Faye aux Forces de défense et de sécurité

Veille de Noël en Casamance : le message du président Diomaye Faye aux Forces de défense et de sécurité - 24/12/2025

La LONASE à la Fidak :

La LONASE à la Fidak : "Un acteur clé de l'économie Sénégalaise..."(DG Toussaint Manga) - 24/12/2025

Lutte contre la délinquance à Dakar : deux réseaux criminels démantelés à Keur Massar et en centre-ville

Lutte contre la délinquance à Dakar : deux réseaux criminels démantelés à Keur Massar et en centre-ville - 24/12/2025

Hôpital régional de Kaolack - Contrats précaires, bâtiments vétustes…, le directeur interpelle les autorités

Hôpital régional de Kaolack - Contrats précaires, bâtiments vétustes…, le directeur interpelle les autorités - 24/12/2025

Ouverture de la Journée du Halal : vers la structuration d’un dispositif institutionnel national de l’économie halal

Ouverture de la Journée du Halal : vers la structuration d’un dispositif institutionnel national de l’économie halal - 24/12/2025

Lutte contre la déperdition scolaire à ‎Kolda : Mouhamadou Lamine Barro et le projet FAIRE au chevet des couches vulnérables…

Lutte contre la déperdition scolaire à ‎Kolda : Mouhamadou Lamine Barro et le projet FAIRE au chevet des couches vulnérables… - 24/12/2025

Réhabilitation route Ziguinchor-Diembéring : Le président Diomaye va lancer les travaux pour 10 milliards de francs CFA

Réhabilitation route Ziguinchor-Diembéring : Le président Diomaye va lancer les travaux pour 10 milliards de francs CFA - 24/12/2025

50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal : une exposition photographique pour célébrer un demi-siècle de coopération sanitaire

50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal : une exposition photographique pour célébrer un demi-siècle de coopération sanitaire - 24/12/2025

Escroquerie portant sur 10 millions de FCFA : Comment une domestique a été bernée par de faux agents Sonatel en l’absence de sa patronne

Escroquerie portant sur 10 millions de FCFA : Comment une domestique a été bernée par de faux agents Sonatel en l’absence de sa patronne - 24/12/2025

Reconnaissance et statut de la profession de sage-femme au Sénégal : Bigué Ba Mbodji met en lumière les difficultés du corps professionnel

Reconnaissance et statut de la profession de sage-femme au Sénégal : Bigué Ba Mbodji met en lumière les difficultés du corps professionnel - 24/12/2025

RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam )

RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam ) - 23/12/2025

Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique

Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique - 23/12/2025

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO - 23/12/2025

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre - 23/12/2025

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport - 23/12/2025

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées - 23/12/2025

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales.... - 23/12/2025

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

RSS Syndication