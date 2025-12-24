Diamaguène : deux voleurs à moto interpellés après un vol à l’arraché en plein jour



Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus pour vol à l’arraché commis en réunion avec usage de moyen roulant, à la suite d’un acte délictueux perpétré aux abords du foirail de Diamaguène.



Les faits se sont déroulés lorsqu’un des suspects est descendu d’une moto conduite par son complice pour arracher violemment le téléphone portable d’une victime qui se trouvait sur le trottoir. Surprise mais déterminée, la victime a aussitôt réagi avec l’aide de passants.



Pris de panique face à la mobilisation des témoins, le conducteur de la moto a réussi à prendre la fuite, abandonnant son complice sur les lieux. Après une course-poursuite, ce dernier a été maîtrisé et conduit au poste de police, le téléphone volé retrouvé en sa possession.



Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque. L’exploitation de ses déclarations et les investigations menées ont permis d’identifier puis d’interpeller son acolyte à son domicile, toujours à Diamaguène. Celui-ci assurait la conduite de la moto au moment des faits.



Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les mêmes chefs d’inculpation. La moto utilisée pour commettre l’infraction a été saisie et consignée au poste de police dans le cadre de la procédure.