Mbao : Pastef affiche ses ambitions pour 2029


Mbao : Pastef affiche ses ambitions pour 2029

La commune de Mbao, notamment le quartier Zac Mbao Cité SDV, a servi de cadre à une activité mêlant action sociale et démonstration de force politique, à l’initiative de Dahirou Thiam, responsable politique de la zone. Prenant part à cette activité et s’adressant directement aux détracteurs de Pastef, Wally Diouf Bodian, a appelé à un « enterrement politique » de l’opposition, tout en réaffirmant que le seul candidat de Pastef à l’élection présidentielle de 2029 reste Ousmane Sonko. Selon lui, ce dernier incarne la vision et le leadership nécessaires pour conduire le pays vers une transformation durable. Revenant sur l’évolution du parti, il a souligné le rôle central joué par Ousmane Sonko depuis 2014 dans la structuration et la montée en puissance de Pastef.

 

Dans cette perspective, Wally Diouf Bodian a insisté sur l’importance des élections territoriales prévues en 2027, qu’il considère comme une étape stratégique majeure, voire le « premier tour » de la présidentielle de 2029.

Par ailleurs, les jeunes de la commune ont profité de cette tribune pour exprimer leurs préoccupations. Ils ont notamment mis en avant les difficultés liées à l’assainissement ainsi que le manque d’opportunités d’emploi, appelant les autorités à des réponses concrètes face à ces défis persistants.

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Dimanche 3 Mai 2026
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