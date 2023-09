Kouthiaba Wolof/P2RC : le Directeur de l’ADL, Abdoulaye Ndao, appuie la mise en place d’un périmètre maraîcher et de la forêt nourricière de Bousra.

En visite de terrain à Kouthiaba Wolof (Koumpentoum), le directeur de l’Agence de Développement Local, Abdoulaye Ndao s’est rendu sur le périmètre maraîcher du jeune Amidou Ka.

Selon le DG de l’ADL qui apparemment est très fier des réalisations constatées sur les lieux, « le jeune Amidou Ka faisait partie des maraîchers impactés par les grands travaux l’État du Sénégal, comme le pôle urbain de Diamniadio. À son retour au bercail, il m‘a sollicité en tant que maire. Il demandait un appui pour la création d’un périmètre maraîcher. Il aime ce qu’il fait, et c’est la raison pour laquelle nous avons à notre niveau saisi notre ministère de tutelle qui semble enthousiasmé par le projet. Pour cela, il y a le Programme de Renforcement de la Résilience des Communautés, (P2RC )qui vise à fixer les jeunes au niveau des territoires », a-t-il souligné.

À cet effet, ce jeune maraîcher a bénéficié d’un accompagnement (financement / moto pompe) qui lui a permis de mener à bien son projet qui s’est finalement réalisé. À l’en croire, l’État doit réunir les moyens pour fixer les jeunes. “La mission de l’État est d’encadrer, de montrer le bon exemple en soutenant des initiatives. Dans la maîtrise de l’eau, l’État a fait beaucoup d’efforts mais cela reste. Nous avons le potentiel car la nappe phréatique est généreuse et abondante au Sénégal. Alors il faut maintenant que les collectivités locales travaillent dans la mutualité des forces », a estimé M. Ndao. Toujours dans le cadre du P2RC, le Directeur general a visité la forêt nourricière de Bousra. Sur place, il a octroyé aux communautés plus de 1.000 arbres fruitiers et a promis de revenir bientôt avec des grillages pour protéger les plants...