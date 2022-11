Koumpentoum/Présidentielle 2024 : « Les populations du Niani sont à l’écoute du président! » (Abdoulaye Ndao, BBY)

Après la nomination du maire de la commune de Kouthiaba Wolof, Monsieur Abdoulaye Ndao à la tête de l’agence du développement local

(ADL), les populations du département de Koumpentoum se sont données rendez-vous à Kouthiaba pour remercier le président de la République et

lui exprimer leur reconnaissance.

Dans son propos, le

DG Abdoulaye Ndao a rendu un vibrant hommage à la terre du Niani et à

ses ancêtres. Il a également remercié les populations de Koumpentoum

pour leur forte mobilisation et salué aussi la présence du président

du Conseil départemental, M. Omar Sy et des maires du département. Le nouveau Dg n’a pas non plus manqué de remercier le ministre Sidiki Kaba ainsi que son mentor, le président Macky Sall pour sa confiance.

M. Ndao a profité de l’occasion pour inviter tous les responsables

politiques à l’unité afin de booster le développement du département. « Je tends la main à tout le monde. Je tends la main à tous les

responsables politiques du département et de la région, en particulier

mes collègues maires », a-t-il lancé. Il s’agit, selon lui, de se

mettre sur les chemins de l’essentiel comme le souhaite le président

de la république.