Kolda / Médina Yéro Foula : Sourouyel réceptionne son forage grâce au PUDC.

Le village de Sourouyel dans la commune de Kéréwane (département de Médina Yoro Foula) vient de réceptionner son forage grâce à la deuxième phase du PUDC ce lundi 30 novembre.



Ce village de plus de 3.500 âmes a désormais accès à l’eau potable pour sa population d’abord et pour les animaux ensuite (bovins, ovins, caprins etc). Et ce forage va améliorer les conditions de vie de ces populations surtout dans le domaine sanitaire et alléger les durs travaux ménagers des femmes.



Cette réception de forage a été pour les populations une occasion aussi pour lister leurs doléances comme l’électrification et le désenclavement. Mais ce forage va créer de la plus-value par le biais de l’implantation de périmètres maraîchers. Ainsi, le PUDC entend comme toutes ses actions répondre à la problématique de l’équité territoriale.



L’ouvrage a coûté la bagatelle de 210 millions f cfa pour un débit 70 mètres cubes/heure avec un château d’eau d’un volume de 150 mètres cubes polarisant six villages. Cheikh Diop, coordonnateur national du PUDC, en prenant la parole, a rassuré les populations et revient ici sur les objectifs de son programme.