Khalifa Sall solde ses comptes et déchire le communiqué de Yewwi : « Je n’hésiterai pas à répondre à Macky Sall si (…) Personne ne peut nous sortir de cette coalition »

Le président de Taxawu Sénégal sort de sa réserve après le communiqué de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qui a parlé « d’exclusion » de Taxawu. C’est Barthélémy Dias qui a d’abord pris le taureau par les cornes pour répondre à certains qui les qualifient de traîtres car, ne respectant pas la charte de la coalition Yewwi Askan Wi. Khalifa Sall hier, lors du conseil national des enseignants de Taxawu Sénégal a aussi tenu des propos pour donner sa position sur cette crise qui traverse la coalition de l’opposition, Yewwi Aslan Wi. « On a tellement l’habitude de l’adversité, on a tellement été éprouvé. Depuis le meeting du F24, nous avons tout entendu. Je tiens à dire que nous n’avons jamais parlé de la candidature de Yewwi Askan Wi. Il est impertinent donc de parler de trahison. Nous ne sommes pas des traitres » a déclaré Khalifa Sall devant ses militants ce dimanche.







Pour le dialogue qui a tant créé la polémique au sein de la coalition, le leader de Taxawu Sénégal précise : « Pour le dialogue auquel nous avons pris part, nous n’hésiterons pas d’y participer de nouveau s’il se répète. Je n’ai jamais pensé trahir mes camarades de la coalition Yewwi Askan Wi. Je suis quitte avec ma conscience. Il faut que les gens sachent que Yewwi est une famille et que personne ne pense pouvoir nous sortir de cette belle coalition » clarifie l’ancien maire de Dakar rappelant n’avoir violé aucune charte. Pour revenir à la question du dialogue national, Khalifa Sall estime que dans ce pays, il a assisté à toutes les tensions qui ont secoué l’espace politico-social. « Dans ce pays, toutes les crises ont été résolues autour d’une table » a-t-il encore servi.







« J’entends des gens dire qu’il doit y avoir un deuxième dialogue. Il fallait commencer par-là, à mon avis. Nous ne sommes pas des hommes de compromissions. Je suis dans l’opposition depuis 2000 mais je n’ai jamais changé. Mais discuter avec Macky Sall ne veut pas dire que je le rejoins dans son parti ou sa coalition. Je resterai toujours cohérent avec moi-même » argue le socialiste de souche.