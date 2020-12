Khalifa Sall : « Ce qui fait défaut dans l'engagement et la pratique politiques au Sénégal, c'est l'absence de militantisme »

D’après le leader de la coalition « Taxawou Sénégal », Khalifa Sall, il manque beaucoup de choses lorsqu’on parle d’engagement politique.







« Ce qui fait défaut dans l'engagement et la pratique politiques au Sénégal, c'est l'absence de militantisme. »







Profitant de la cérémonie d’inhumation du maire de Dalifort Idrissa Diallo, ce mardi, au cimetière de Yoff, Khalifa Sall a décrié cet état de fait. À l’en croire, le disparu incarnait parfaitement ce militantisme qu’il s’est toujours évertué à entretenir et à transmettre à la jeune génération.







« On ne fait que de la politique, on n’est plus militant de quelque chose… Idrissa était militant du développement », rappellera monsieur Sall...