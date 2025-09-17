Kédougou : un trafiquant arrêté avec 15 kg de chanvre indien et 1 800 comprimés de tramadol

Le Commissariat central de Kédougou a frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue. Le 13 septembre 2025, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un individu dans le quartier Togoro, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un vaste réseau de trafic.



L’arrestation, menée à son domicile, a permis une saisie d’envergure :

• 15 blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun ;

• 160 cornets de chanvre indien prêts à être écoulés ;

• 1 800 comprimés de tramadol dosés à 250 mg ;

• 3 paires de ciseaux et 3 couteaux, utilisés pour le conditionnement ;

• ainsi qu’une somme de 3 000 FCFA.



Les enquêteurs ont également découvert un baril soigneusement dissimulé dans une chambre, contenant la majeure partie des produits saisis.



Interrogé sur place, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue et des médicaments retrouvés. Il a depuis été déféré au parquet, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.