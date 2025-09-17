Kédougou : un trafiquant arrêté avec 15 kg de chanvre indien et 1 800 comprimés de tramadol

Le Commissariat central de Kédougou a frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue. Le 13 septembre 2025, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un individu dans le quartier Togoro, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un vaste réseau de trafic.
L’arrestation, menée à son domicile, a permis une saisie d’envergure :
• 15 blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun ;
• 160 cornets de chanvre indien prêts à être écoulés ;
• 1 800 comprimés de tramadol dosés à 250 mg ;
• 3 paires de ciseaux et 3 couteaux, utilisés pour le conditionnement ;
• ainsi qu’une somme de 3 000 FCFA.
Les enquêteurs ont également découvert un baril soigneusement dissimulé dans une chambre, contenant la majeure partie des produits saisis.
Interrogé sur place, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue et des médicaments retrouvés. Il a depuis été déféré au parquet, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.
