Kédougou : Une dizaine de manifestants arrêtés au cours d’une grève de taximen clandestins.

Après décision des autorités à travers la Commission régionale du transport routier de Kédougou dirigée par le gouverneur de la région avec comme rapporteur le chef de service régional du transport et des mines, les taximen clandestins dits ‘’clandos’’ devaient se conformer à la loi en vigueur. Et cela depuis le mois d'Août 2019. Une loi qui oblige l'ensemble des taximen à avoir des licences de transport et de peindre les taxis en jaune noir.



Selon une source proche de l'autorité administrative du département de Kédougou, seuls six conducteurs de ces taxis clandos ont déposé et obtenu leurs licences. Ce que d'autres de leurs collègues refusent de faire, informent des confrères de la radio ''Djikke Fm''.



Pour le moment, plus d'une dizaine de manifestants ont été arrêtés par les éléments de la police du commissariat central de Kédougou.