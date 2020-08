Kawtef : Une tête de bœuf enterrée au cimetière de Mbour Téfess

Dans la nuit du jeudi, aux environs de 3 heures du matin, des individus à bord d’une 4x4 blanche se sont affairés devant une tombe dans les cimetières de Téfess, mais lorsqu'ils ont aperçu par le gardien, ils sont repartis en trombe.

Le lendemain, le commissaire a été informé. Et ce matin, la police scientifique, la brigade d'hygiène et les sapeurs-pompiers ont fouillé la tombe, et à leur grande surprise, ils y ont découvert la tête d'un taureau noir orientée en direction du Sud et les pattes qui vont avec en direction du Nord.

Selon toujours des informations de Dakaractu Mbour, à l'intérieur de la gueule du taureau se trouvaient des talismans (khatim), le tout recouvert d’un voile noir...