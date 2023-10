Kaolack/ Suspension de leurs activités au sein de Bby: Les partisans de Me Nafissatou Diop Cissé taclent sévèrement les responsables politiques qui ont tourné le dos au PR Macky Sall

Face à la presse cet après-midi à Kaolack, les partisans de Me Nafissatou Diop Cissé ont déploré la série de défection dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack.



Le porte-parole du jour, du nom de Pape Sarr, a martelé que toute tentative de chantage est vouée à l'échec. Et que ceux qui sont devenus des responsables politiques doivent se rappeler que le challenge est de soutenir celui qui a tout fait pour eux c'est-à-dire le Président Macky Sall. " Qu'est-ce que le PR Macky Sall n'a pas fait pour certains", a lancé le jeune Pape Sarr".



Par sa voix, Me Nafissatou Diop Cissé a ainsi invité l'ensemble des leaders politiques à Kaolack à resserrer les rangs pour permettre à Amadou Bâ de gagner au premier tour en 2024...