Kaolack / Statut des délégués de quartier : Le candidat Mohamed Ndiaye Rahma annonce de grandes réformes pour la revalorisation de cette fonction locale.

Le candidat de Benno Bokk Yakaar à Kaolack commune a reçu les délégués de quartier.



La rencontre était un moment de retrouvailles et de communion mais aussi une occasion de se pencher sur le statut de ces derniers.



Mohamed Ndiaye Rahma a ainsi annoncé de grandes réformes, une fois élu maire de Kaolack, dont la revalorisation de la fonction de délégué de quartier dans la ville de Mbossé.



Et il s'agira de leur octroyer des indemnités dignes de leur rang, d'enrôler l'ensemble des délégués dans le cadre de la couverture maladie universelle, de les responsabiliser davantage au niveau des quartiers pour qu'ils puissent jouer un rôle de tampon entre la mairie et les populations etc..., la liste n'est pas exhaustive.



Lors de cette rencontre, Mohamed Ndiaye Rahma a mis à leur disposition une enveloppe de 06 millions de fcfa dont 05 millions pour accompagner leur bureau et 01 million pour pouvoir aller au chevet de 04 délégués de quartier aujourd'hui alités...