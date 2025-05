Kaolack : Sonatel forme et équipe les livreurs Tiak-Tiak pour la sécurité et l'emploi

Grâce à un partenariat avec la Société pour le Développement des Technologies (Sobtek), les membres de l'association des livreurs Tiak-Tiak de Kaolack ont bénéficié ce mardi d'une formation axée sur la sécurité et les métiers des télécoms. À l'issue de cette session, ils ont également reçu un don d'équipements composé de casques et de gilets.



Selon Mamadou Habib Camara, adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, ce partenariat vise à former les livreurs Tiak-Tiak et à leur apporter l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent exercer leur métier dans les règles de l'art.



Diversification des revenus et formalisation

Atoumane Sall, Directeur régional de Sonatel Kaolack, a expliqué que cette initiative a pour but d'appuyer les conducteurs de motos Tiak-Tiak, non seulement à se formaliser, mais aussi à générer d'autres sources de revenus via les plateformes de Sonatel. Cela leur permettra de gagner dignement leur vie.



« Sonatel Orange vient en appui en accompagnant vraiment ces "jakartamens" pour les aider à mieux se formaliser, et je crois que cet accompagnement vient aussi en soutien à l'État qui a décidé de formaliser ce métier. Ces "jakartamens" ont besoin d'accompagnement pour améliorer leurs revenus en leur offrant d'autres activités », a-t-il précisé, ajoutant que les casques et gilets fournis contribueront également à leur sécurité.



Un appel à la formalisation

Cette initiative a été saluée par Seydina Alioune Fall, président national des livreurs Tiak-Tiak du Sénégal. « C’est une opportunité que nous apprécions beaucoup. Cela va nous permettre d'identifier nos livreurs Tiak-Tiak et de distinguer les malfaiteurs », a-t-il déclaré. M. Fall a saisi cette occasion pour inviter tous les conducteurs de moto-taxis à se formaliser avant la date butoir pour l'immatriculation des deux-roues, prévue le 25 mai.



Il est à noter que le Sénégal compte plus de 52 000 conducteurs de moto "Jakarta", dont 16 032 sont des livreurs Tiak-Tiak.



Fallou Galass Sylla