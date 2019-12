Kaolack / Retard de paiement des salaires des professeurs contractuels : Le Saems menace d'aller en grève ce jeudi.

Le ton est donné ce mercredi par le secrétaire régional du Saems. Selon Jean Amayandé Diouf, qui a été joint au téléphone, ce retard dans le paiement des salaires des professeurs contractuels est injustifié d'autant plus que certains professeurs ont perçu leurs dus depuis le début du mois, contrairement à leurs collègues. " Ils sont un peu moins de 100 professeurs dont les noms commencent par S, T, W etc. Déjà, c'est la fin du mois et ils peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs familles à cause de ce retard", a-t-il regretté.



Du coup, ledit syndicat compte, à travers ses professeurs affiliés, boycotter ce jeudi les cours dans les différents lycées et collèges de la région de Kaolack en vue de soutenir ces derniers...