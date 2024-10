Kaolack / Rentrée 2024-2025 : Alassane Diallo distribue 340 kits scolaires aux apprenants de Sibassor

La section communale de Pastef à Sibassor, a organisé sa 3ème édition de remise de don en fournitures scolaires pour la rentrée 2024-2025. Cette année, c’est plus de 340 kits scolaires qui ont été distribués aux jeunes apprenants de la commune de Sibassor, notamment les plus nécessiteux. Cette initiative entre en droite ligne avec le concept « Ubi tay jang tay », renseigne le coordonnateur Alassane Diallo, car il permet aux apprenants de disposer du matériel éducatif nécessaire pour démarrer correctement les cours dès le 1er jour de la rentrée. En effet, « faute de moyens et à cause de certains aspects sociaux, des parents sont obligés de décaler de quelques jours la rentrée de leurs enfants. Donc, si on arrive à les doter du matériel scolaire dont ils ont besoin, cela contribuerait à permettre de démarrer en masse l’ouverture des classes », a-t-il fait remarquer.

Non sans rappeler que « cet acte est une occasion pour nous, de montrer la voie aux jeunes de notre commune, de leur faire comprendre la chance qu’ils ont ». Pour lui, « malgré les moyens investis par l'État, notre rôle, c’est d’apporter en tant que citoyen, notre contribution pour le développement de notre pays. » Le coordonnateur communal de la section Pastef de Sibassor a, en effet, remercié les différents responsables de Pastef qui se sont déplacés en masse, pour assister à cette activité annuelle. Concluant, Alassane Diallo a aussi émis le vœu d’enrôler d’ici les prochaines années dans tout l’arrondissement de Ngothie.