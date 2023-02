Kaolack / Mise en œuvre des projets du président Macky Sall au profit des Daara : Le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma interpelle le ministre de tutelle...

Le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, accompagné d'une forte délégation, a présidé ce matin, la cérémonie marquant le démarrage du concours régional pour la présélection des meilleurs représentants de Kaolack devant prendre part au prix national de Récital du Saint Coran.

À cette occasion, Le ministre-conseiller a interpellé le ministre en charge de ce secteur pour qu'il mette rapidement en œuvre les vœux du chef de l'État visant à accompagner les Daara, notamment dans le cadre de la modernisation.

Rahma de demander au ministre de tutelle et à l'ensemble des autorités étatiques à prêter davantage une oreille attentive aux besoins des Daara en ouvrant leurs portes aux acteurs et en traduisant surtout en actes les projets et programmes du président Macky Sall dans ce domaine.

Pour booster le domaine de la réécriture des paroles divines (Coran), le ministre-conseiller entend mettre en place une récompense estimée à 5 millions en guise de motivation pour chaque auteur. Par ailleurs, il a mis à la disposition des Daara de Kaolack un terrain et des moyens financiers pour la construction de leur siège...