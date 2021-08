Kaolack: Mimi Touré appelle les populations à l’extrême vigilance contre Covid 19

En dépit de sa cooptation par l’ONU dans le Comité des Experts sur la Gouvernance et l’Administration Publique la semaine dernière, l’ancienne PM Aminata Touré Mimi semble indiquer qu’elle tient à son ancrage local voir national. En ces jours pluvieux, elle était dans la capitale du Bassin arachidier, Kaolack où elle prêchait la bonne parole sur la Covid. Lors d’une interview sur une des radios locales, elle a appelé les populations à la vigilance extrême face à un virus qui surprend tout le monde, pays riches comme pays en développement. Elle a appelé les populations à porter le masque et à respecter les mesures-barrières. Elle a salué les efforts du gouvernement dans la fourniture de vaccins avec l’arrivée annoncée de 5 millions de doses et la perspective d’une production de vaccins au Sénégal. L’ancienne Présidente du CESE a appelé les populations à aller se vacciner pour protéger leur santé et celles de leurs proches.