Kaolack: Les manifestations s'intensifient...Plusieurs quartiers touchés.

Après les premières manifestations qui ont éclaté dans deux quartiers à savoir Touba Kaolack et Passoire, d'autres quartiers sont aussi désormais touchés.



En effet, des jeunes ont répondu d'une façon spontanée en barrant les routes à l'aide de pneus. Ainsi, ils ont investi Léona, Médina Mbaba, Dialagne, Ndargoudaw, entre autres quartiers pour crier leur ras-le-bol.



Des affrontements ont aussi éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. D'ailleurs, un jeune manifestant a été heurté par un véhicule des forces de l'ordre. Et plusieurs arrestations ont été notées du côté des manifestants. L'on nous informe également que le correspondant de la SENTV a été interpellé par la police de Ndorong...