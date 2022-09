Kaolack : Les journalistes et animateurs des radios communautaires à l'école de la gouvernance participative et inclusive.

Une session de formation à l'intention des journalistes et animateurs des radios communautaires s'est ouverte ce lundi 05 septembre à Kaolack.



À l'initiative de l'Union des Radios Associatives et Communautaires (URAC), elle permet à ces derniers de s'imprégner davantage de ces questions constituant une préoccupation au niveau des localités.



35 personnes prennent actuellement part à cette session de renforcement de capacités, l’objectif étant d'enrôler dans le cadre de cette formation, les 127 radios communautaires qui existent au Sénégal.



Au finish, ces journalistes et animateurs seront mieux outillés dans la production d'émissions afin de contribuer à la gouvernance de certains secteurs tels la santé, l'éducation etc..., en rapport avec les collectivités territoriales et les personnes ressources pour une meilleure imprégnation des populations par rapport à la question de la gouvernance locale...