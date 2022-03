Kaolack : Le syndicat de l'enseignement professionnel et technique en grève totale vendredi et samedi, suivie d'un sit-in...

Les membres du syndicat de l'enseignement professionnel et technique se sont réunis ce jeudi à Kaolack pour procéder au renouvellement de leur instance régionale.



L'occasion a été saisie pour remobiliser les troupes en vue d'un bras de fer avec leur tutelle.



Parmi les différents points revendicatifs : le non paiement des indemnités de déplacement et de correction des examens professionnels, des lenteurs notées dans la gestion des différentes formations diplômantes, l'absence de visibilité du secteur de la formation au niveau des structures locales, l'absence de démocratie interne dans la gestion des mutations et des ordres de service etc...



Ainsi, après une série de débrayages, le SEPT a décrété une grève totale vendredi 11 mars et samedi 12 mars et entend organiser un sit-in prochainement.



À rappeler que Assane Niang a été porté à la tête de l'instance régionale...