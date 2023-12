Kaolack : Le MFPAI avec à sa tête madame le ministre Mariama Sarr procède au lancement des travaux de réhabilitation du lycée El Hadj Abdoulaye Niass

Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, avec à sa tête madame Mariama Sarr, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de réhabilitation du lycée commercial El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack.

Selon le directeur de Cabinet, il s'agit d'un projet qui a été financé sur fonds propres dans le cadre du BCI pour un montant total de 500 millions de Fcfa.

Ledit "projet vise l'amélioration du capital humain en contribuant au renforcement de l'accès à l'enseignement technique et professionnel et s'inscrit dans la matérialisation des instructions du président de la République dans sa volonté d'offrir aux enseignants et aux apprenants du Sénégal un cadre attrayant à travers l'équipement, la construction et la réhabilitation des établissements scolaires", a informé le directeur de cabinet.

Ainsi, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, dirigé par la ministre Mariama Sarr, s'est engagé dans un vaste programme de réhabilitation des lycées Limamoulaye, Ahmadou Bamba de Diourbel, le Lycée commercial Delafosse et le lycée El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack.

Un autre projet de construction et d'équipement de 38 centres départementaux va démarrer d'ici la fin de l'année pour un coût global de 200 milliards, de FCFA, a-t-il informé.