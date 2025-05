Kaolack - Lancement des activités de l'école du Parti Les Serviteurs : « Nous voulons changer le Sénégal avec de vrais patriotes... » (Pape Djibril Fall)

Le Président du Parti Les Serviteurs, l'honorable député Pape Djibril Fall, a officiellement lancé ce samedi 10 mai, à Kaolack, les activités de l'école dudit parti.



Cette rencontre avait pour objectif de lancer le programme de formation des membres de ce parti, notamment les jeunes, mais également d'échanger et de partager sur l'idéologie, la vision et les perspectives du Parti Les Serviteurs.



Elle a également été une tribune pour Pape Djibril Fall de revenir sur les enjeux socio-économiques et politiques du pays. « Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour célébrer ce travail qui a été fait (pendant 3 ans). Ce parcours du combattant, mais aussi et surtout pour poser un acte de géant, un acte majeur en l'occurrence le lancement du planning de formation de la direction de l'école de notre parti. Le Sénégal a besoin d'une nouvelle offre politique et d'une vision de vivre ensemble, au sortir de plusieurs mandats de deux ou trois alternances. Mais en réalité, force est de reconnaître aujourd'hui que le Sénégal enchaîne les alternances sans une véritable alternative [...]. Notre contribution dans le débat politique sera l'occasion de changer l'image de cette jeunesse en la mettant au cœur de notre dispositif de formation. Ces jeunes bien formés seront la solution dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos hameaux, nos villages, nos villes et plus tard partout au Sénégal. Nous voulons changer le Sénégal, le Sénégal a besoin de changement, avec de vrais patriotes et de vrais républicains », a-t-il déclaré.



À noter que la cérémonie de lancement des activités de l'école du parti Les Serviteurs a réuni les responsables dudit parti venant d'un peu partout.



Fallou Gallass Sylla