Kaolack: La longue liste des personnes décédées après le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise( 08 morts dont 3 non identifiés)

À l'hôpital régional de kaolack où les victimes du crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaisse ont été évacuées, 08 personnes ont finalement rendu l'âme: 07 morts sur les lieux du crash et une autre victime qui a succombé à ses blessures à la suite de son évacuation à kaolack. Ce qui porte le bilan à 08 morts.



La liste est dressée par les autorités sanitaires comme suit. Il s'agit du pilote le colonel El hadj Mamadou Touré, son adjoint capitaine Émanuel Sarr, le mécanicien de l'avion, sergent chef Thiadélla Fall et deux civiles que sont Michel Coly et Albert Joseph Mané.



À cet effet, 03 autres personnes restent encore à être identifiées dont une dame à la soixantaine. Et selon une source, la plupart de ces victimes sont des proches de Robert Sagna.