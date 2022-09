Kaolack : L'Union Nationale des Chambres de Métiers demande l'évaluation de la première phase de l'appui Covid et...

Suite à l'installation des présidents de chambre des métiers régionales, l'UNCM a organisé une rencontre de 02 jours à Kaolack.



Laquelle rencontre a permis de faire l'examen des problématiques majeures qui entravent l'essor du secteur de l'artisanat et de procéder à l'identification des solutions pour inscrire l'artisanat dans une dynamique de croissance.



Les membres de l’Union ont sollicité une bonne et correcte prise en charge des intérêts des artisans et que l'UNCM soit la seule interlocutrice entre les pouvoirs publics nationaux et les artisans, recommandé que la direction de l'apprentissage soit logée au Ministère chargé de l'Artisanat, suggéré au Gouvernement de transformer les maisons de l'outil en centres de ressources ou d'incubation.



L'UNCM n'a pas manqué de demander l'évaluation de la première phase de l'appui Covid et le versement dans les plus brefs délais du reliquat et l'augmentation des budgets des chambres de métiers...