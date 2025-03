Kaolack : L'AADS en croisade contre les violences en milieu scolaire

Éradiquer les violences faites aux filles surtout en milieu scolaire, c'est l'objectif de l'Association Actions pour le Développement du Sénégal (AADS). Selon sa présidente, Ndèye Gnilane Faye, ce phénomène est considéré comme un obstacle au maintien et à l'accès des filles à l'école.

"Tout ça contribue à amener les filles à quitter l'école. Parce que c'est un lieu d'apprentissage, un lieu où doit régner la paix, où les filles doivent se sentir en sécurité afin de pouvoir étudier en toute tranquillité et pour pouvoir terminer leur cycle. Donc, nous disons "non violence" à l'école mais également partout dans la société", a t-elle déclaré.

Selon elle, cette violence ne peut pas prospérer dans nos écoles. "Nous souhaitons l'implication de tout le monde pour faire face à ce phénomène", a-t-elle ajouté. La présidente de l'AADS qui s'exprimait à l'occasion de la clôture des sessions de formation des filles des établissements scolaires de la commune de Kaolack sur la gestion du cycle menstruel, a indiqué : "Ces formations doivent être à la portée de tout le monde. Cela permettra également de maintenir les filles dans l'éducation afin qu'elles puissent terminer leur cycle de formation et pouvoir devenir demain des femmes responsables au niveau de leur région. Nous avions un objectif de former 540 filles dans les collèges, mais à l'arrivée on a formé 568", a-t-elle fait savoir.

Pour Moussa Ndiaye, principal du CEM Tafsir Mouhamadou Mignane Sarr, cette formation est venue à son heure. "Les CEM ont la particularité d'héberger les enfants qui sont à l'âge de puberté qui impacte beaucoup sur leurs conditions d'apprentissage.''