Kaolack / Hausse des prix sur le marché et stigmatisation : les boutiquiers organisent une marche pacifique et réclament des Assises nationales.

Arborant des pancartes sur lesquelles il est écrit "Non à la stigmatisation des boutiquiers détaillants" et "Non à la concurrence déloyale des grossistes", les boutiquiers de Kaolack ont déploré la campagne de "dialolisation" liée à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et autres produits.



Renvoyant la balle à l'État et aux spéculateurs, ils écartent toute responsabilité de leur part concernant la hausse vertigineuse des prix notés au Sénégal.



Les boutiquiers détaillants d'enfoncer le clou en déplorant le manque de contrôle journalier dans la chaîne de distribution et réclament en somme des assises nationales en vue de mieux situer les responsabilités...